Suite à plusieurs projet de développement d'application Windows. Je souhaite me spécialiser dans ce domaine.

Etant intéressé par tout type de programmation, je suis prêt à apprendre de nouveau langages.



Langages connus :

- C

- C++

- C#

- SQL

- Java



Mes compétences :

Programmation informatique

Programmation orientée objet

C++

C#

Java