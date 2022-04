Alexandre GRAZIANI

Mon attrait pour les différentes cultures m'a poussé à étudier les langues étrangères et à me lancer dans une voie internationale.

Après avoir passé quelques mois au Japon et aux États-Unis et avoir travaillé pendant 1 an et demi pour des entreprises japonaises au sein d'un cabinet d'accompagnement à l'export, je suis maintenant certain de mon projet professionnel.

Aujourd'hui, j'aimerais mettre mes compétences commerciales et interculturelles au service d'une PME désireuse de s'implanter à l'international ou d'un grand groupe souhaitant solidifier sa présence hors de ses frontières.



Mes compétences :

Microsoft Office

Internet