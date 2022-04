Alexandre GREGOIRE est fondateur et gérant de OREZO.

Société de service en ingénierie informatique (SSII) (2007)



15 années d’expérience dans la maintenance de parcs informatique.



A notamment exercé les rôles de consultant en architecture système, et ingénieur systèmes pour le compte de SSII et de multinationales.

Expert en systèmes Microsoft serveur.



Zone d'activité actuelle : Pays Basque , sud Landes.