Alexandre GRIFFON

Fondé en 2005, le groupe HR-TEAM (entreprise du Service Numérique) est composé de 3 business unit :



- HR-TEAM DÉVELOPPEMENT : Java, C/C++,.Net, PHP...

- HR-TEAM INFRASTRUCTURE : administration de bases de données, ingénierie système Unix, Linux, Windows...

- HR-TEAM CONSULTING : gestion & direction de projets, ERP...



HR-TEAM accompagne ses clients dans la conception, le développement et l’évolution de leur système d’information autour de 6 domaines d’intervention : l’ingénierie applicative, l’ingénierie & développement Web, la mobilité, les infrastructures, le conseil & gestion de projets.



"Il ne suffit pas de dire que nous sommes une SSII à taille humaine, il faut démontrer chaque jour notre volonté de donner une image positive et forte de notre activité. Ainsi, la qualité de notre relation avec nos clients et nos consultants repose sur une certaine éthique, une approche de notre métier avec beaucoup de simplicité, d’honnêteté et de transparence. Il ne s’agit pas de dire ou de penser, de promettre l’impossible, il faut se réaliser ensemble !" - HR-TEAM



