Alexandre GROS

Suite à ma formation en école d'ingénieur par apprentissage en génie mécanique, pendant laquelle j'ai évolué dans le groupe Europe Technologies, et plus précisément à la gestion des projets de R&D, j'ai réalisé un projet de rachat/création d'entreprise. Ce projet m'a permis de développer des compétences de gestion et comptabilité en plus de mon cursus. Je suis au service études de la société SONATS, membre du groupe Europe Technologies



Mes compétences :

Ingénieur

Bureau d'études

Recherche et Développement

Bureautique

Gestion de projets

Technicien de maintenance

Management

Propriété intellectuelle