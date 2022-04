Alexandre GRZECZKA

L'activité d'un diététicien, selon moi, est de vous aider à garder votre envie de changer d'alimentation quand vous le décidez ; pour réussir à vous adapter à votre environnement, il nous faudra faire le point sur votre vécu, sur vos habitudes quotidiennes et sur votre savoir nutritionnel.

Mon expertise de plus de 15 ans vous accompagnera sur le chemin du changement grâce à une approche pédagogique et motivationnelle, reconnue dans le milieu médical ; j’ai développé une capacité d'analyse rapide du comportement et des choix alimentaires.

Tout au long de mon parcours, j’ai récolté de nombreuses informations sur les comportements et les moeurs alimentaires d'autres pays (Afrique, Asie), ainsi que sur diverses activités professionnelles (travail posté, sportifs, personnel naviguant, hôtesses d'accueil et de vente…).

J'ai également été en contact avec de nombreux laboratoires de compléments alimentaires (français et américains), collectant des idées et des feedbacks afin de développer de nouveaux produits, packaging ou stratégies de positionnement.

Enfin, mon expérience de formation en milieu professionnel et d'actions éducatives en milieu de santé a développé dans ma pratique un discours fort et accessible qui vous soutiendra et renforcera toutes les petites réussites quotidiennes nécessaires pour atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés.

---

Toujours partant pour participer à des projets innovants dans les domaines de la nutrition et de la diététique, IRL ou sur l’Internet, n'hésitez pas !



Mes compétences :

Éducation thérapeutique

Entretien motivationnel

Conseils diététiques et nutritionnels

Formation de diététique et nutrition en entreprise

Ecoute