Alexandre GUERRE

Bonjour,



Guerre Alexandre, Jeune Homme de 22ans, passionnée d'animaux et de conduite,



Je cherche dans le domaine de la livraison j'ai 6 mois d'expérience dans le domaine et j'ai 4 ans de permis B sans retrait de points



Ou bien dans le domaine des animaux, soigneur animalier ou assistant vétérinaire, je suis aussi trés proche des animaux, doux et patient, il m’écoute très bien.



J’espère avoir des réponce de votre pars a tous.



Cordialement.



Mes compétences :

Intervention logiciels

Conseil

Habilitation BR

Maintenance informatique

Régle de securité

Injection sous cutané

Biologie animale

Maniement des animaux

Gestion des stocks

Livreur