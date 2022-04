Alexandre GUETH

PREPARATION BACHELOR COMMUNICATION EN ALTERNANCE

ECOLE DE COMMERCE DE LYON





FORMATION ____



2017 - Préparation Bachelor 2 en Communication et Marketing

A compter de sept



2016-2017 – Licence 1 en Langages et communication – Université Lumière Lyon 2



2016 – Baccalauréat Economique et Social





EXPERIENCES PROFESSIONNELLES __

Depuis avril – Mc Donalds – Lyon – Vaulx-en-Velin

2017 Equipier polyvalent - préparation des commandes et prise de commandes



Déc 2016 – Emballégo – Isère - Saint Quentin Fallavier

Une semaine Manutentionnaire - préparation de commandes – colisage



Juillet 2015 – Buffet de la Plaine (restaurant) – Ain – Oyonnax

1 mois Service en salle – dressage des tables – prise de commandes



Juin 2013 – Comptoir Lyonnais d’Electricite – Lyon – 7ème Arrdt

1 mois Stage – réception marchandise, contrôle et rangement en zone de stockage





COMPETENCES ____



Langues : anglais - espagnol – lu, parlé et écrit



Informatique : Word, power point, outlook – Internet – Facebook – Réseaux sociaux





CENTRES D’INTERET ____



Voyages à l’Etranger : Angleterre, Italie, Portugal, Croatie, Sicile

Presse écrite (Le Monde, web) – football – rap (composition, écriture)