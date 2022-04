Alexandre GUEUNIER

Après un BTS technico-commercial et une licence professionelle effectuée en alternance, j'ai évolué en CDI au poste de TC Itinérant au sein des entreprises Isogard et ETME. Ma mission consiste au développement et à la fidélisation de la clientèle ( d'entreprises, en B to B) d'un secteur géographique donné.



J'interviens sur tous les aspects de la vente ( proposition et vente du produit, conseils techniques, jusqu'au suivi de la commande et de la livraison).



En poste, je suis également ouvert aux proposition à l'étranger, que je pourrais acquérir grâce à mes exériences en France et à mon anglais courant.







Mes compétences :

Microsoft Works

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel