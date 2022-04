Alexandre GUIGUE

Maître de conférences en droit public HDR (CNU 02) à la Faculté de Droit de Chambéry



Chargé d’enseignement – Faculté de Traduction et d’Interprétation de l’université de Genève



• Spécialités académiques : finances publiques, droit constitutionnel, théorie du droit



• Thèmes principaux de recherche : droit public britannique, droit budgétaire, études critiques, droit comparé, traduction juridique



• Vice-doyen chargé des relations internationales - Faculté de Droit de Chambéry (depuis 2012)



• Co-fondateur et co-directeur de Jurisprudence Revue critique - Université Savoie Mont Blanc, Lextenso diffuseur



• Membre du Conseil d’administration de la Société Française de Finances Publiques (SFFP) et responsable de la section Doctorants et Jeunes chercheurs (depuis 2009)



• Membre du Conseil de la Faculté de Droit de Chambéry