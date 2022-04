Alexandre GUILHAUME

CAP FACE NORD est un cabinet de recrutement et de chasse indépendant situé à Lyon, Aix et à Paris. Depuis plus de 15 ans, nous intervenons auprès des PME, indépendantes ou filialisées (groupes internationaux), pour renforcer leur Capital Humain, du collaborateur confirmé au cadre dirigeant.



Nous avons aujourd'hui 2 pôles :



- le pôle Industrie et Services

- le pôle Expertise et Audit



Au sein du pôle expertise, nous recrutons sur les postes suivants :



- Collaborateur Comptable

- Chef de Mission Expertise et/ ou Audit

- Assistant Comptable

- Gestionnaire de Paie

- Responsable de pôle social

- Auditeur

- Réviseur

- Expert-Comptable



N'hésitez pas à prendre contact avec moi ou à m'envoyer votre CV : aguilhaume@cfnord.com