Alexandre GUILLOUET

Etudiant en deuxième année de BTS SIO spécialité solutions logicielles et applications métiers, j'ai pour but de continuer mes études vers le Bachelor en Sécurité Informatique du Lycée De La Salle, en alternance.

Je suis donc à la recherche d'une entreprise disposant d'un service de sécurité informatique, à partir de septembre 2017.



Mes compétences :

Réseaux sociaux

Microsoft Access

Langage C#

Visual Basic

Debian

CSS

PHP

SQL

JavaScript

Moteurs de recherche web

WampServer

Visual studio

C

Algorithmie

Base de données

Personal Home Page

MySQL

Microsoft Visual Studio

Microsoft Excel

HTML

Cascading Style Sheets