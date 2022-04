Alexandre GUITTON

En école d'ingénieur en informatique, je vais entrer en dernière année. Très intéressé par les nouvelles technologies, je m'intéresse plus particulièrement aux technologies web, domaine dans lequel j'ai pu progresser grâce notamment à deux stages en entreprise où j'ai pu travailler sur des technologies jeunes et innovantes (nodejs, mongoDB, playFramework, Docker, Rancher, etc ...)



Je suis actuellement à la recherche d'un stage de 6 mois me permettant de consolider mes connaissances et de découvrir de nouvelles technologies.



Mes compétences :

JQuery UI

Play Framework

Android

JavaScript

MongoDB

Docker

JQuery

Java

C++

C

Node.js