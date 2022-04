Alexandre GUTBIER

Biologiste de formation, j'ai ouvert en 1999 la société Can'art spécialisée dans la promotion de produits naturels et écologiques (peinture naturelle, isolation écologique, vêtement biologique, jardinage ...). De 2000 à 2003, j'ai suivi une formation de biologiste de l'habitat afin de parfaire mes connaissances et compétences en la matière. En 2007 nous avons ouvert avec mon associé la société Alter éco-logis spécialisée dans la vente de produits pour l'habitat sain, le conseil pour la mise en oeuvre de tels matériaux ainsi que dans des prestations de service tels que la thermographie (mesure de déperdition de chaleur par infra rouge) et l'infiltrométrie (test d'étanchéité à l'air). En 2009

création d'EXP'AIR 67 société spécialisée dans les tests d'étanchéités à l'air (infiltrométrie).



Mes compétences :

Habitat écologique

Nature