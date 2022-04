Alexandre HAGE

Je suis ingénieur diplômé de L'Institut Supérieur des Matériaux et Mécanique avancés du Mans.je possède également un DEA de Mécanique de L'université de Lille.Après un peu plus de 10 ans dans mon poste actuel, j'aspire à un poste dans une entreprise qui ne soit pas décentralisée en management et en évolution professionnelle.

Je suis passionné par mon métier,c'est pour cette raison que je ne cherche pas à le changer.

Les logiciels sur lesquels je travaille sont: Ansys, Ansys Ls/dyna avec Lsprepost, workbench, design modeler, design explorer. J'ai l'expérience sous Ansys classique en interactif ou avec des fichiers de commandes APDL.

Aujourd'hui, je souhaiterai intégrer une entreprise qui sait reconnaître les qualités de ses employées et qui les accompagne dans leurs desires d'évolution sur le plan technique et humain en fonction de leurs résultats et d'une façon autonome.



