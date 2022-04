Après un master de droit de l’internet et 2 années à l’École Supérieure de Journalisme, Alexandre Halimi rejoint le groupe NRJ en 2005 en qualité de journaliste web. Durant 3 ans, il travaille pour les différents sites du groupe (nrj.fr, cheriefm.fr et nostalgie.fr) et par la même occasion enchaine les interviews musicales.



En 2008, il participe à la création de la chaine NRJ PARIS et intègre la rédaction du pôle télé. Journaliste reporter d’images, Alexandre est aussi chroniqueur dans le Mag « Paris C Fou » (culture, tendances et people...). Mais c’est sur le terrain, dans les théâtres, les concerts ou lors des avant-premières ciné qu’il est envoyé en tant que correspondant "culture".



En 2013, Alexandre a intégré l’équipe de "Si vous voulez mon avis", le magazine culturel de CHERIE25, présenté par Isabelle Motrot puis par Véronique Mounier. Il a notamment présenté la rubrique "La culture vue par les petits" où il emmenait des enfants dans les musées pour recueillir leurs avis... Véritable couteau suisse (Chroniqueur, réalisateur, monteur…), Alexandre se distingue aussi par son ton décalé et enjoué.



En 2015, il quitte le groupe NRJ pour se concentrer sur des documentaires (13 minutes sur JM Dumontet pour TF1, 100% mag pour M6, MIDI en France pour FRANCE 3) et sur d'autres missions pour le web d'EUROPE 1.



En parallèle, il enseigne à l’École Supérieure de Journalisme des cours de cadrage et montage ainsi que de commentaires sur images et présentations.



En sept 2015, il lance sa société de production audiovisuelle TCHIK TCHAK PROD, spécialisée dans le contenu institutionnel et la communication d'entreprise (www.tchiktchak.fr).



En Sept 2016, il intègre l'équipe de chroniqueurs de la nouvelle émission quotidienne de Stéphane Bern, VISITES PRIVÉES sur FRANCE 2. Il incarne ses sujets et les présente en plateau. Des sujets principalement autour du patrimoine culturel français.



