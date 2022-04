Alexandre HANNEDOUCHE

Fort de 20 années d’expériences dans le domaine de l’accueil et du service, je porte un grand intérêt à la satisfaction des clients, je suis dynamique doté d un excellent relationnel et attentif aux besoins des clients.



J ai le goût du challenge et aspire à mettre en oeuvre l ensemble de mes compétences acquises au service d'objectifs fixés par ma hierarchie.



Je parle anglais couramment et maitrise parfaitement l’outil informatique.



J aime voyager et partir à la rencontre des cultures qui font notre monde, la photographie étant une de mes deuxiéme passion.



Pour terminer je suis trés polyvalent et je m adapte trés vite à toutes les situations.