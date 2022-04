Alexandre HASBROUCQ

Chez Isagri depuis 2011, janime depuis 3 ans une équipe de 10 développeurs en charge de réécrire la nouvelle application de Paye et de maintenir et faire évoluer selon la législation en vigueur lapplication actuellement déployée chez près de 4000 clients (centres de gestion, cabinets comptables ou individuels). En collaboration avec les responsables fonctionnel et qualité, jorganise les travaux de léquipe et construis avec elle la montée en compétence des collaborateurs qui la composent.



De juin 2006 à janvier 2011, j'ai travaillé chez aeroconseil (sous-traitant d'Airbus) où j'assurais le soutien série de la génération électrique

expertise technique auprès du support clientèle d'Airbus pour toute demande concernant la production d'électricité à bord des avions de type court-courrier (A318/A319/A320/A321) ou long-courrier (A330/A340), relation avec le fournisseur des générateurs électriques(Hamilton Sundstrand) ainsi que le développement de la génération électrique principale sur A350 XWB.



Mes compétences :

Analyste programmeur

Développeur/Développement informatique

Judo

Volley-ball

HTML/CSS

PHP

SQL

Management opérationnel

Microsoft .NET

Microsoft SQL Server