Acteur majeur du Recrutement par approche directe de cadres supérieurs et de dirigeants, Experis intervient sur tous les secteurs d’activité, en plaçant la détection du potentiel et de la motivation du candidat au cœur de ses processus. Experis est une marque de Manpower Group.



Consultant spécialisé dans les métiers de la Finance : Finance d'entreprise (Directeur Financier, Directeur Comptable, Contrôle de Gestion, Directeur Trésorerie, Audit, Conseil..) et Finance de marché (Banquier Privée, Gestionnaire de Fortune, Analyste Financier, Trader…) et Assurances (Directeur Sinistres et Indemnisation, Responsable d’Agence, Courtier,…).



J’accompagne mes clients pour répondre aux évolutions des différentes Directions et optimiser le pilotage opérationnel de l'entreprise.

J’interviens également sur les métiers au sein des Départements Ressources Humaines et Juridique (DRH, RRH, Directeur Formation, Responsable Paie, Juriste d’Entreprise, Directeur Juridique Fiscaliste, Avocat d’Affaires…)



N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez que je vous accompagne dans vos recrutements ou pour me faire parvenir votre candidature : alexandre.hasle@experis-it.fr



Mes compétences :

bourse

Forex

Forex Trading

Microsoft Money

Trading

Leadership

Gestion des talents

Recrutement cadres

Gestion d'equipe

Conseil en recrutement

Recrutement Finance

Recrutement

Gestion des ressources humaines

Ressources humaines