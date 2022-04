Alexandre HAUTECOEUR

Professionnel de l'Immobilier depuis plus de 20 ans, principalement dans l'Immobilier d'Entreprise,

je conseille les Professionnels et Chefs d'Entreprise dans leurs recherches de tous types de locaux tant à l'Achat qu'à la Location.

Précédemment, j'ai créé et développé pendant 5 ans une Foncière d'Investissement, adossé à un Groupe spécialisé dans tous les métiers de la Promotion et de l'Immobilier.