Alexandre HÉAU

Senior Manager avec plus de six ans d'expérience en finance et conseil. Gestion de dizaines de projets dans les secteurs de la banque, du paiement, des compagnies aériennes et de la distribution, avec une spécialisation sur les questions de stratégie, l'analyse de marché et le marketing.



Compétences en communication permettant de construire des relations durables avec les cadres dirigeants des entreprises clientes. Contribution active à la croissance exceptionnelle de la division Big Data d’American Express grâce à la vente et à l’exécution de projets de conseils pour une valeur de plusieurs millions d’euros.



Diplômé avec les honneurs de HEC Paris et actuellement candidat au programme MBA à l'INSEAD



Spécialités: stratégie, gestion de projet, analyse, business development, marketing stratégique, Big Data, banque et finance, industrie du paiement, compagnies aériennes



Mes compétences :

Stratégie

Stratégie d'entreprise

Paiements internationaux

Business development

Banque

Management

Marketing stratégique

Finance

Transport Aérien

Gestion de projet

Microsoft Excel

Fusions acquisitions

Analyse stratégique

Big Data

Microsoft PowerPoint