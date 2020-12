Alexandre HEFAÏEDH

J'ai un Brevet de Technicien dessinateur maquettiste option cartographie au lycée technique Maximilien Vox.

Jai eu aussi une formation du logiciel ArcGIS et du logiciel Autocad.

Puis j'ai travaillé pendant 5 ans chez un éditeur de cartes et plans (Grafocarte en Île de France). J'ai principalement effectué de la production cartographique, aussi bien maritime que terrestre, de la numérisation à la préparation des plans pour l'impression. Jai particulièrement utilisé le SIG GeoConcept avec le module Datadraw, ainsi quExcel et Xpress.

Puis chez ERDF, jai travaillé sur du traitement de données, ainsi que sur de la mise à jour du réseau électrique. Suite à ma reprise détude pour avoir une licence de géographie, jai travaillé pendant 4 mois à la DREAL où jai notamment cartographié les effets des accidents potentiels des ICPE. Pour ma dernière expérience professionnelle, jai travaillé au SDIS de la Gironde pendant 6 mois, travaillant sur la cartographie opérationnelle et participant aux relevées GPS avec notamment un relevé dun contour de feu.



Mes compétences :

Arcgis

Arcview

GeoConcept

Autocad

Illustrator

Cartographie

Cartographe

Édition

Sig

Photoshop

Mise à jour

QGIS

Numérisation

Photo-interprétation