Alexandre HEITZ

Aprés avoir obtenu un baccalauréat scientifique option physique-chimie. Je me suis dirigé vers un IUT chimie. J'ai ensuite enchainé sur une licence professionnelle en chimie analytique (LPCA à Orsay). Suite à cela, n'étant pas fait pour le travail de technicien, je me suis orienté vers un master professionnelle spécialisé dans le contrôle et l'analyse chimique (Master pro CAC à Dijon).



Je suis actuellement en recherche d'emploi dans le domaine de l'analyse chimique, que ce soit dans un département de recherche ou de prestation d'analyse.



Mes compétences :

Chimie