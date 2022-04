Alexandre HELBERT

Un parcours tout à fait atypique de par mes études et en entreprise, passant de l électricité à la mécanique moto, au commerce, puis à la préparation de véhicule de compétition…



Ce parcours m’a permis de rejoindre en 2008 l’entreprise familiale crée en 1958.



La STE HELBERT étant spécialisée dans le forage, pompage traitement de l’eau et la maintenance.



Ces différentes expériences m’ont permis de réintégrer la société afin d’optimiser et redynamiser certains postes outre :

- Les achats.

- La gestion des stocks.

- Les systèmes et méthodes de facturation.

- Le catalogue matériel et pièces.



La communication

- La « rénovation » de la publicité sur l’ensemble de notre parc de véhicules.

- La gestion, le suivi et la refonte du site internet.



Ainsi que l’ajustement de nos besoins spécifiques en adéquation avec ceux de nos clients, ouvrant de nouvelles perspectives à notre personnel ainsi qu’un confort de travail, comme :

- L’aménagement spécifique de nos véhicules d’interventions.

- La négociation et la conception d’une nouvelle foreuse.

- L’étude et fabrication dans notre atelier d’un système de nettoyage de canalisation tractable et automatisé.

- L’acquisition de matériels spécifiques divers.



Aussi surprenant que cela puisse paraître on est donc amené à me retrouver : dans les bureaux, sur les salons professionnels, en clientèle comme commercial, dans nos ateliers, sur le terrain au forage, en installation de pompage, traitement de l’eau, dépannages…



Je considère qu’il est important de pouvoir maîtriser chaque poste de la société pour son évolution technique et économique.



J’ai pu constater que ce contact concret avec la réalité manque trop en règle générale. Ce dernier me permet de mieux cerner, entre autre, les problèmes posés aux salariés de l’entreprise.

Tendre vers la perfection dans le milieu dans lequel nous évoluons de façon permanente, laisser peu de place au hasard, si ce n’est des rencontres professionnelles intéressantes permettant d’évoluer dans nos activités.



La gestion des dossiers peu communs, tout ce qui peut sortir de l’ordinaire et nécessite un certains nombres de connaissances et donc de recherches, de volonté réelle, pour trouver une solution technique à un problème, est ce dont pourquoi je manifeste un profond intérêt.





Mes compétences :

Salons professionnels

Mécanique

Traitement de l'eau

Électrotechnique

Pompage

Gestion de projets

Vente

Gestion des Achats

Forage géothermique

Communication

Soudure

Tournage

Électricité

Forage vertical

Développement technique interne