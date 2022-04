Alexandre HERBELET

Je suis actuellement consultant commercial pour le compte de la société RegionsJob.



RegionsJob, premier site d’emploi français dédié à la mobilité professionnelle, accompagne partout en France les candidats tout au long de leur vie professionnelle, les entreprises dans leurs enjeux RH et les centres de formation pour la valorisation de leurs offres.



Présent sur le marché depuis 15 ans, le groupe RegionsJob édite :

-regionsjob.com et parisjob.com, les sites emploi spécialistes des régions et de l’Ile-de-France

-MaFormation.fr, l’expert de la formation professionnelle

-Cadreo.com, le site carrière réservé aux dirigeants et cadres expérimentés.



 Le site RegionsJob http://www.regionsjob.com/

 Le site MaFormation http://www.maformation.fr/

 Le site cadreo http://www.cadreo.com/



Mes compétences :

Vente

Développement commercial

Conseil

Ressources humaines

Management

Négociation