Alexandre HERBOUILLER

Passionné par les sciences naturelles depuis mon enfance, je me suis logiquement dirigé vers des études de biologie. J’y ai acquis les principes fondamentaux du fonctionnement des êtres vivants et des écosystèmes et appris à utiliser ces connaissances dans le monde professionnel.

Mon expérience en bureau d’études m’a ensuite permis de développer mes compétences naturalistes, rédactionnelles et relationnelles dans le but d’accompagner les porteurs de projets dans la préservation des écosystèmes et des espèces qu’ils hébergent.



Aujourd’hui professionnel de l’environnement, je participe à des projets variés. Ils enrichissent chaque jour mes connaissances sur la prise en compte de l’environnement par l’ensemble des acteurs économiques, associatifs et institutionnels du territoire.



Mes compétences :

Gestion de projets

Inventaires naturalistes

Animation reunions

SIG

Dossiers règlementaires

Diagnostic écologique

Commercial et appels d’offres