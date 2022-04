Alexandre HEUZÉ

Après avoir suivi une formation de technicien de maintenance informatique et réseaux en alternance (BAC +2), j'ai débuté dans le monde professionnel en tant que technicien réseaux, avant de poursuivre ma carrière en tant qu'administrateur systèmes et réseaux.



Mon goût et ma passion pour le métier des technologies d'information m'ont permis de développer et de gagner de solides compétences techniques. A travers différents projets j'ai acquis de nouvelles connaissances et fondamentaux de mise en œuvre des infrastructures systèmes, logiciels et réseaux.



Aujourd'hui, ces compétences m'aident au quotidien dans mon rôle de chef de projet, allant de l'analyse des besoins à la livraison de la solution.



Mes compétences :

Administrateur systèmes et réseaux

BlackBerry

Centreon

Microsoft Active Directory

Microsoft Exchange

Microsoft Server

Microsoft Windows XP

Nagios

NetApp

Systèmes et réseaux

VMware

Windows XP&7

XenApp

ITIL

Gestion de projet

Kanban

Sophos SafeGuard

Linux

Agile