Alexandre HEVIN

Ayant un MASTER 2 MECP et une expérience de 2 ans dans le secteur bancaire professionnel et entreprise, je dispose également de compétences dans le secteur du pilotage d'entreprise et de la finance. Mes 5 années en alternance dans divers domaines tels que la banque , le négoce et la grande distribution m'on permi de rapidement répondre aux attentes de mes recruteurs.



Anglais courant - Mobilité : Monde



Mes compétences :

Team Manager

Financial analyst

Marketing stratégique et opérationnel

Social media manager

Financial Reporting

Business development

Financial Market

Financial Risk

Business intelligence

Audit

Consultant en développement durable

Consultant en stratégie et pilotage d'entreprise

Gestion de portefeuille professionnel et entrepris

Gestion de projet

Gestion de la trésorerie