Alexandre HOURDEQUIN

Bien qu'ayant fait des études de finances à Boston aux Etats-Unis, j'ai préféré délaisser le monde des affaires pour celui du spectacle.



Rien de bien anormal en sorte puisque je suis né au cirque alors que mes parents travaillaient chez Bouglione et que j'ai passé une grande partie de mon adolescence dans les différents cirques comme Knie, Cirque du Soleil, Ringling Bros Barnum & Bailey ...



Une fois mes études de finance achevées, j'ai réussi à être engagé au sein de Feld Entertainment comme "Performance Director" sur le nouveau spectacle de "Barnum's Kaleidoscape".



J'ai ensuite travaillé à Monaco en tant qu'assistant directeur général de Marsu Productions où, durant quatre années, j'ai géré les droits des célèbres personnages de bande dessinée imaginés par Franquin: Marsupilami et Gaston Lagaffe.



Au vu de ce qui précède, il était donc tout à fait logique pour moi de retourner dans le monde du spectacle pour vivre pleinement ma passion et donc de créer mon agence artistique au niveau international.



Nous tenons donc à votre disposition des profesionnels du spectacle reconnus dans le milieu pour avoir remportés des distinctions lors des festivals de cirque et de magie à travers le monde.



Mes compétences :

Production artistique

Spectacle vivant

Spectacle