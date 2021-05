Alexandre LAMY

Actuellement en 5ème année d’école d’ingénieur, spécialité Instrumentation, Automatique et Informatique à l’Ecole Polytechnique de l’Université Savoie Mont-Blanc (Polytech Annecy-Chambéry).



Pour cette dernière année, j'ai réalisé mon semestre à l'Université du Danemark du Sud, dans le cadre d’un ERASMUS de 5 mois, afin d'étudier de plus près le domaine de la robotique, de découvrir d’autres horizons et d'améliorer mon anglais.



Je suis également titulaire d’un DUT Génie Electrique et Informatique Industrielle validé par un stage de 11 semaines au sein du bureau d’étude Automatisme de la société ERMATEC à Meximieux (01).



Ces deux formations m’ont apportées de solides bases non seulement dans les domaines des sciences et techniques industrielles (automatisme, robotique, traitement de l’image et informatique industrielle), mais également en management de projet.



Mes compétences :

Matlab

LabVIEW

VHDL

Solidworks

Simulink

SQL

Robotics

Radar

Python Programming

Microsoft Word

Microsoft Visual C/C++

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

JavaScript

Java

HTML5

Cascading Style Sheets

C++

Autocad

Arduino

Apple Mac

OpenCV

GANTT Project

XMIND

WIN CC

Unity pro

C#

Eclipse

Ladder

PHP

ST

Grafcet

Traitement d'images

Base de données

Automatisme

Informatique industrielle

Automatique

Electrotechnique

Electronique

UML