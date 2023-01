Alexandre LASSUS

Travaillant dans le milieu de l'aéronautique depuis 2006, je suis actuellement sur un poste de gestion opérationnel et technique d'une équipe pluridisciplinaire.



Ma mission principale est d’avoir une vision globale sur l’ensemble de mon périmètre, en suivre la qualité et la performance, et assurer la gestion opérationnelle et administrative de l’équipe sous ma responsabilité.

J'ai pour missions :

o Avoir une vision globale des activités du projet et remonter toute dérive

o Garantir le niveau de qualité et de performance du projet

o Valider l’élaboration des processus et garantir leur application

o Participer aux activités de reporting et de suivi projet

o Suivre l'activité Back-office.

o Valider le plan de charge, l’adéquation charge/ressources de mon périmètre et l’organisation associée

o Assurer la capitalisation des connaissances du projet

o Assurer la gestion opérationnelle et administrative des collaborateurs (pointage, congés, entretien ...)

o Consolider le Reste à Réaliser de l'activité.

o Animer les réunions de revue technique du projet (organisation et ressource breakdown structure du projet, plan de formation et analyses des compétences des équipes, plan de charge, reste à réaliser, productivités, indicateur qualité projet, amélioration continue, analyse des risques et opportunités, satisfaction client, suivi d’action)



Manager technique optimiste, toujours honnête, j'aime entretenir un esprit d'équipe et collaboratif avec l'ensemble des collaborateurs. Responsabiliser chaque personne et déléguer certaines tâches permet de galvaniser cette énergie dans un souci de bien-être et de performance.

La communication quotidienne est primordiale afin d'entretenir la confiance, la coopération, maintenir du lien, rester toujours transparent et garder une équipe dynamique, réactive et performante.

J'attache beaucoup d'importance aux valeurs humaines, au respect de tous et à l'intégrité. L'empathie me permet d'avancer et de comprendre les autres.

Je me remet sans cesse en question, rigoureux dans ce que j'entreprends.

Ma soif d'apprendre et de développer mes connaissances et compétences me permettent de rester motivé et mobilisé pour atteindre les objectifs.



Mes compétences :

Amélioration continue

Management

Esprit d'équipe

Planification de projet

Satisfaction client

Formation et développement

Recrutement technique

Leadership

Installation Système Électrique

Gestion des risques

Esprit d'initiative