Alexandre MALINGE (ALEX MALINGE)

Je suis un professionnel du développement web spécialisé dans la création de sites web pour les entreprises et les associations. Avec mes études en développement web et mon BTS SIO (Services Informatiques aux Organisations) option SLAM (Solutions Logicielles et Applications Métiers), je possède une solide formation dans ce domaine.



Au fil de mon parcours professionnel, j'ai acquis une expertise particulière dans l'utilisation des CMS (Content Management Systems). Je suis désormais spécialisé dans la création de sites web en utilisant des CMS populaires tels que WordPress, Joomla et Drupal. Ces plateformes offrent une grande flexibilité et facilitent la gestion du contenu, permettant ainsi à mes clients de mettre à jour facilement leur site web sans nécessiter de connaissances techniques avancées.



En plus de ma maîtrise des CMS, j'ai également une solide expérience dans la conception graphique. Je suis capable d'utiliser des outils tels que Photoshop pour créer des affiches, des logos et des flyers qui reflètent l'identité visuelle de mes clients.



Mon objectif principal est de fournir des sites web professionnels, fonctionnels et esthétiquement agréables, en accord avec les besoins et les objectifs de mes clients. Je suis un professionnel consciencieux, attentif aux détails et dévoué à fournir des solutions web de haute qualité.



Si vous cherchez à développer votre présence en ligne, je suis là pour vous aider. Que vous soyez une entreprise qui souhaite promouvoir ses produits et services ou une association qui cherche à sensibiliser le public à sa cause, je suis en mesure de créer un site web adapté à vos besoins spécifiques, en utilisant des CMS conviviaux et puissants.



N'hésitez pas à me contacter pour discuter de vos projets et de la façon dont je peux vous aider à atteindre vos objectifs en ligne. Je suis impatient de collaborer avec vous pour créer un site web exceptionnel qui vous permettra de vous démarquer dans votre domaine.