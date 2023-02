Alexandre MARCHOIS

Suite à l'obtention du Master "Activités Physiques Adaptées et Santé - Ingénierie et Développement", j'ai pu acquérir de lexpérience auprès d'un public divers : déficients visuelles avec handicap associé, rhumatologie, fibromyalgie, seniors, périscolaire, adolescent en surpoids/obésité, maladies chroniques. Je suis en mesure de proposer un programme complet de remise en forme, de bien-être en lien avec la santé des personnes. Je peux : évaluer une personnes, planifier un programme d'activités physiques adaptées répondant à ces besoins, suivre son évolution, et l'amener à atteindre ses objectif.



Mes compétences :

Travail en équipe pluridisciplinaire

A l'écoute des autres

Prise en charge d'un projet

Gestion d'activités physiques adaptées