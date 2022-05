Alexandre MARTEL

Designer Produit récemment diplômé en Design produit et Design de Rupture, Freelance, shoes and vintage addict, j'ai travaillé durant deux ans en Freelance durant mes années d'étudiant pour TIZIL, marque de baskets Franco-mauriciennes, dans le lifestyle, la réalisations de dessins de manufacture, de packaging et d'accessoire. J'ai également réalisé des stages en entreprise, notamment dans un bureau d'étude chez TOHTEM Maker avec des designers et ingénieurs sur des projets. Mon champs de compétences comprend : une force de proposition dans la phase de recherches, développement 2D et 3D, de rendering ainsi que de maquettage prototype. J'ai également des compétences dans la communication de produits et créations de posts LinkedIn. Des compétences requises en entreprises, permettant d'avancer ensemble sur les projets et répondre aux exigences du client.