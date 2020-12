J’ai rejoint les bancs de l’école AIRWAYS AVIATION ACADEMY - ESMA

du 6 janvier au 27 mars 2020 pour me préparer au métier de Technicien Préparateur de Vol

( Agent d’Opération & Agent de Trafic ).

A l’issue de cette formation, et toujours enthousiaste d’apprendre encore, je serai

disponible et mobile pour rejoindre votre équipe.



Mes compétences :

Rigueur

Mobilité

Esprit d'initiative

Planification

Coordination

Organisation