Jeune agent administratif quadrilingue.

Je suis à l'aise avec le public et sais travailler aisément en équipe. Calme, organisé et consciencieux je sais faire face aux différentes situations qui se présentent et agir en conséquence.



Mes compétences :

Ecoute

Souriant

Sociable

Rigoureux

Ponctuel

Organisé

Communication

Sérieux

Maitrise des outils informatique (Word, Excel, Pow

Calme