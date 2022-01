Psychologue spécialisé dans le champ du conseil en orientation, de l’accompagnement au développement professionnel et de l’évaluation des personnes, (administration d'inventaires d'intérêts, de personnalité, de cognition, de valeurs, etc.) je suis formé à intervenir aussi bien en entreprise (gestion de carrière, assessment center) que dans des organismes publics ou semi-publics (CIO, mission locale, centre de bilan de compétences etc.)