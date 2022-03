Alexandre PAVEL

Plus jeune directeur marketing de la Clinique Privée Clinicco, institution reconnue d'Europe de l'Est (Roumanie), j'exerce ces fonctions depuis 2020.



À la tête d'une équipe de collaborateurs (programmateurs, créatifs, commerciaux, photographes et vidéastes, agents de call-center), j'ai su recruter, former et faire travailler ensemble des personnalités différentes pour qu'elles donnent le meilleur d'elles-mêmes.



Dans un contexte de pandémie puis de tensions internationales (du fait de la proximité directe avec l'Ukraine), nous avons réalisé la meilleure année financière du groupe multipliant par 4 le nombre de visiteurs uniques dans le digital et nous positionnant comme l'un des leaders régionaux dans les soins de santé privés.



Toujours en poste mais à l'écoute du marché, je serais très heureux de pouvoir échanger sur toute opportunité possible. Mon souhait à moyen terme étant un retour en région parisienne.



N'hésitez pas à me joindre au +33.6.84.85.46.87.