Alexandre PELON

Diplômé en informatique, avec une spécialisation en informatique décisionnelle (MASTER II Informatique Décisionnelle à Paris IX Dauphine),

je me suis installé en Suisse en novembre 2009 et suis actuellement Consultant Data Intelligence (DI) Externe à la Banque Cantonale Vaudoise (BCV).



Je suis ammené à participer à des projets de modélisation Datamart sur Oracle 11g et Tableau Software 10.3.



Je souhaite continuer à évoluer dans le domaine de la BI en découvrant de nouveaux outils et en me développant en tant que chef de projet dans ce métier.



De plus, je suis intervenu pendant cinq ans (deux ans en Master II à l'Université Paris IX Dauphine et trois ans en Licence professionnelle à l'Institut Universitaire de Technologie de Paris 5 René Descartes) en tant que vacataire et responsable d'enseignement (Encadrement d'une équipe de 6 personnes) du cours "Entrepôt De Données".



Mes principaux hobbies sont principalement liés à la montagne. L'été avec la randonnée, l'alpinisme, l'escalade, le canyoning, le rafting, ou l'hiver avec le ski alpin et le ski de randonnée.



Ces dernières années, ma passion pour la montagne m'a permis de faire le tour du mont blanc (avec une traversée du glacier du Trient et ses paysages magnifiques), le tour de la Vanoise (avec sa diversité au niveau de la faune et de la flore), le tour du Cirque de Gavarnie (Pyrénées), la Haute Route (Chamonix – Zermatt par les glaciers), le parc naturel régional des Pyrénées catalanes et le tour du Pérou (avec ses cultures, ses monuments, ses habitants, ses spécialités et ses paysages majestueux). En 2010, j'ai visité l'inde du nord avec la vallée du Gange et l'Himachal Pradesh. J'ai fait un trek de 4 jours dans la Spiti Valley a plus de 4000 m d'altitude et en atteignant les 4823 m. En 2013, j'ai effectué l'ascension du Mont Toubkal (4167 m) lors d'un voyage au Maroc.



Mes compétences :

Décisionnel

Microstrategy

Oracle

Datamart

Xcelsius

Informatica

Datastage

Conseil