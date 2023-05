Https://crestic.univ-reims.fr/fr/alexandre.philippot





Maître de Conférences HDR (CNU 61ème section - Génie informatique, automatique et traitement du signal), hors-classe (2021) à lUniversité de Reims Champagne-Ardenne (URCA) depuis le 1er septembre 2007. Habilitation à Diriger des Recherches soutenues le 03 décembre 2018.

Enseignant au département Électronique, Électrotechnique, Automatique (EEA) de lEcole dIngénieurs en Sciences Industrielles et Numérique de lURCA (https://www.univ-reims.fr/eisine/ ).

Chercheur au Centre de Recherche en Sciences et Technologies de l'Information et de la Communication (CReSTIC) de lURCA, EA 3804 (https://crestic.univ-reims.fr/fr/equipe/cdsed ).



2006 2007 : Post-Doctorat au sein du Laboratoire Universitaire de Recherche en Production Automatisée (LURPA) de l'Ecole Normale Supérieure de Cachan.

2002 2006 : Doctorat en Génie Informatique, Automatique et Traitement du Signal au Laboratoire dAutomatique et de Microélectronique (CReSTIC-LAM) à lUniversité de Reims Champagne-Ardenne (URCA). Directrice de Thèse : Pr. V. Carré-Ménétrier. Soutenue le 18/07/2006. Mention Très Honorable avec félicitations du jury.

2001 2002 : Diplôme dEtudes Approfondies (DEA) - Traitement de l'information et Organisation dans les Réseaux, les systèmes Industriels et les systèmes Coopératifs - Optimisation et Sûreté des Systèmes (TORIC/OSS) Co habilitation URCA et Université Technologique de Troyes (UTT).

1999 2001 : Licence & Maîtrise en Génie Electrique et Informatique Industrielle avec le titre dIngénieur-Maître de lIUP Génie Electrique et Informatique Industrielle (GEII) de lURCA.

1997 1999 : Diplôme Universitaire de Technologie spécialité GEII, option Electronique - IUT de Troyes (10).