Alexandre POUMAËRE

Diplômé d'ISMQ - Management Qualité Sécurité Environnement, j'ai travaillé 10 dans le secteur de l'industrie (pharmaceutique, aéronautique, aérospatiale, etc.) et 1 an dans le secteur médico-social (spécialisé handicap). Expertise en système de management, gestion des risques, certification ISO 9001, 14001, 45001 et 50001. Accompagnement dans les démarches RSE, développement durable (ODD, GRI, ISO 26000).



Mes compétences :

----- Management général -----

- Leadership

- Définition dune politique / stratégie

- Pilotage de projets / management déquipes

- Outils budgétaires / Analyse et stratégie

- Formation / Séminaire / Kick Off / Serious Game

- Communication multi supports

- Lean Management



----- Qualité Sécurité Environnement -----

- Elaboration de système de management QSE

- Supervision dun système documentaire

- Certifications (ISO 9001, 14001, 45001, 50001)

- Modèle dexcellence EFQM

- Cartographie des processus

- Coordination des règles ICPE / SEVESO / RSDE

- Veille réglementaire et documentaire QSE

- Evaluation de conformité

- Rédaction de procédures, protocoles

- Gestion des entreprises ext. / plan de prévention

- Evaluation des risques et opportunités

- Analyse dimpacts et performances environnementales

- Réalisation daudits internes et externes

- Enquêtes sur les incidents / accidents

- Gestion de plans dactions QSE

- Etablissement dun programme de formations

- Développement des modules de formations

- Déclarations réglementaires



----- INFORMATIQUE -----

- Maîtrise des logiciels de bureautique et collaboratifs

- Développement doutils de traitement de données

- Maîtrise les outils QSE (TDC, Esqualearning, Pulsse, Athena, Axapa, BlueKanGo)

- Traitement de données brutes (relevés danalyses)

- Maîtrise doutil détude de poste ergonome (Captiv)

- Maîtrise de gestion documentaire (Sharepoint, Qubes)

- Gestion des workflows / outils daides à la décision

- Maîtrise de linfographie / communication visuelle

- Conception de portail de communication / site web

- Outils danimation (kahoot, padlet, slido, doodle, etc.)