Https://www.linkedin.com/in/alexandrepradas

https://www.hosco.com/fr/member/alexandre-pradas-1447631

https://www.wizbii.com/profile/alexandre-pradas



En illustration, je vous propose cet article un peu « décalé » mais qui relate et soulève plusieurs réalités chiffrées liées :

https://www.out-the-box.fr/24-faits-choquants-sur-le-temps-gaspille-en-toute-une-vie/



Passionné par la ville de Lyon « et sa région » (anciennement Lvgdvnvm, Capitale des Gaules) (histoire, culture, patrimoine, tourisme, Fourvière « L’Âme de Lyon », etc.) (conciergerie), les langues et voyages ainsi que la gastronomie (et toute forme de cuisine et restauration) et l'œnologie-spiritueux (et tous types de boissons).

Fort intérêt pour les loisirs-sports-activités-bien-être (SPA, golf, casino, etc.), l’événementiel, la nature (écologie-environnement-développement durable), le luxe (et mode) et la musique.



#Happiness-Recreation-Office-City-Feel Good Manager #CHO-QVT #Bonheur-Bien-Être-Humain #Lyon #CHR-Tourisme #Conciergerie-Gastronomie-Cuisine-Œnologie-Spiritueux-Boissons

#Consulting-Audit-Qualité-Start-Up-Innovation-Technologie-Entrepreneuriat-Évènementiel #Langues-Voyages-Culture #Nature-Ecologie-Environnement-Développement Durable

#Musique-Luxe-Mode-Loisirs-Activités-Sports (Spa-Golf-Casino)

PS : Prenez quelques minutes de votre temps pour réaliser et prendre conscience de la réflexion de l’être humain avec cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=emvHuVnwbJo



Mes compétences :

Créole Mauricien

Dutch

Mauritian Creole

Nérlandais

Italian

Italien

Russian

Spanish

Russe

Espagnol

French

Français

Anglais

AvailPro

Extranet OTA's

Xenia

Syscom

Réseaux Sociaux

RésaWeb

HotelEasy

WinHôtel (SequoiaSoft)

Orchestra

Cegid

Certificat Informatique & Internet (C2i)

Logiciels Audio/Image/Vidéo

Oracle (Opera-Micros-Fidelio)

HTML(5) & CSS(3)

XMind

Logiciels de Présentation

Adobe

Office

Mac

Mac OS

Windows

Microsoft

BetiSoft

English

Management

Secteur hôtellerie

Programmes pour le bien-être des employés

Gestion du capital humain

Bien-être global

Bien-être des employés