Les domaines d'expertise sont variés dans les ressources humaines. Aussi, 16 ans d'expérience en tant que véritable généraliste de la fonction me permettent d'analyser rapidement les enjeux de l'entreprise en constante évolution et d'accompagner tous les collaborateurs et le dialogue social vers une même dynamique.



Bon communiquant, avec un fonctionnement orienté vers le client, j'ai toujours assumé, comme missions principales dans mes fonctions, la gestion des IRP et des relations sociales tout comme le conseil aux opérationnels et le développement des RH. Au delà de l'aspect généraliste des RH, la connaissance de divers secteurs d'activité (santé, logistique, distribution, aérien, industrie ) et toujours en vivant la double orientation stratégique et opérationnelle de la fonction, a notamment développé mon expertise en droit social, conseil, accompagnement du changement et coaching.



L'entreprise a besoin de compétences pour opérer une réorganisation, moderniser les organisations, promouvoir sa "marque employeur", défendre avec ferveur la notion du service rendu au client, motiver et mobiliser ses collaborateurs.

C'est avec le sens de l'écoute, de la considération, et du travail en équipe que j'aime vivre mon métier de directeur des ressources humaines afin d'être le garant d'un support efficace à la conduite de projets.



Veiller à faire naître et pérenniser un climat social constructif, ainsi qu'à renforcer les performances de chacun par le développement des RH sont deux forces majeures que je propose de mettre au service de l'entreprise.



En outre, les diverses spécialités de la fonction me sont connues :

Animation des IRP

Négociation d'accords et NAO

Veille sociale et juridique

Recrutement et gestion des talents

Ingénierie de la formation

Entretiens annuels d'évaluation

Contrats de travail

Disciplinaire

Administration du personnel



Venez échanger avec moi en utilisant les coordonnées suivantes :

alexandre.puigvert@sfr.fr

06 37 92 55 25



Mes compétences :

Gestion de projet

Veille et études juridiques

Direction des ressources humaines

Droit social

Gestion des IRP

Ressources humaines fonctionnelles

Management

Droit du travail

Communication

Ressources humaines opérationnelles

Négociations sociales

Développement des Ressources Humaines

Conduite du changement