Alexandre ROUSSEAU

Ingénieur passionné par tout ce qui touche à l'automobile, j'ai également une certaine appétance pour le travail dans un contexte international m'amenant à utiliser mes compétences en langues étrangères.

Actuellement ingénieur au sein du département de Gestion des Données Techniques, je fais partie de l'équipe responsable de la constitution et de la mise à jour de la nomenclature des tracteurs de l'usine Massey Ferguson de Beauvais. Il s'agit là de gestion de production à l'aide du logiciel ERP SAP.

Durant mes deux années passées en tant que Program Quality Leader au sein de lusine Faurecia de São João da Madeira au Portugal, jétais le lien entre les équipes programme et de production en ce qui concerne la gestion de la qualité dun projet dassise arrière dun véhicule de type SUV en phase dindustrialisation. Dans ce cadre international, mon rôle englobait également le management de plusieurs fournisseurs et laccompagnement du client dans la résolution des problèmes rencontrés tout en gérant la pression inhérente au respect du planning imposé par le constructeur. Ainsi, jai utilisé divers outils qualité tels que lAMDEC par exemple, et été intégré à une véritable équipe projet avec tout ce que cela implique en termes dorganisation et de respect des jalons, poussant à faire preuve dune efficacité sans faille. Une certaine flexibilité sest également vite révélée indispensable afin doptimiser notre réactivité.

Précédemment, mon rôle dingénieur conception mécanique pour des équipes de course automobile de niveau international ma permis dutiliser le logiciel Creo. En effet, après avoir réalisé mon stage de fin détudes chez Oreca, The Motorsport Company, jai poursuivi au sein du bureau détudes du département moteur de cette même entreprise où jai par exemple conçu le moteur de la Lada Vesta TCR qui a remporté le championnat russe de la catégorie. Durant cette même période, jai également été Ingénieur Data pour

RC Motorsport, équipe ayant remporté des courses en championnat du monde des voitures de tourisme (WTCC). Inutile de préciser que dans ce contexte international, langlais est de rigueur.

Mon cursus universitaire à l'Ecole des Mines d'Albi ma amené à acquérir des connaissances en science et résistance des matériaux ainsi quen conception mécanique notamment. En parallèle, jai participé à de nombreux projets en lien avec ma passion pour les sports mécaniques qui mont permis de développer de nombreuses

compétences inter-personnelles en termes de relations humaines ou de gestion de projet, par exemple.

Je suis aujourd'hui en recherche active et à l'écoute de toute opportunité professionnelle me permettant de mettre mes compétences à profit de mon entreprise et de continuer à progresser tout en évoluant dans un environnement international challengeant.