Alexandre Sadon, 25 ans tout juste diplômé d'un BTS tourisme, anciennement receptionniste, je suis à la recherche d'une toute nouvelle aventure dans le domaine touristique et plus particulièrement dans une agence de voyage ou une compagnie aérienne.

En effet, j'ai l'ambition d'obtenir un poste de conseiller en sejours et voyages. Pour pouvoir y prétendre dans les meilleures conditions possibles, j'espère avoir la chance d'effectuer un stage dans une agence. Rémunéré ou pas, je suis trés motivé et curieux. N'hésitez pas à me contacter si mon profil vous intéresse. Merci.



Mes compétences :

Accueil des clients

Développement touristique

Français Langue Etrangère

Marketing

Techniques de vente

Suivi clientèle