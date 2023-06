Alexandre SADOWSKI

Développeur chez @be_api depuis 4 ans, Alexandre est un grand passionné de WordPress et n’hésite pas à partager son savoir et ses connaissances autour de lui et dans la communauté. C’est la première année qu’il intervient dans un atelier au WordCamp Paris 2015 avec son accent chantant du Sud Est de la France … Oui il est fan de Rugby également et notamment l’équipe du RCT !



Mes compétences :

WordPress

PHP / MYSQL

Photoshop

Développement Web

Gestion de projet