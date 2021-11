Alexandre SEOANE

Bonjour,



Je me présente, je m'appelle SEOANE Alexandre, actuellement élève en Licence Professionnel, je réalise actuellement mon cursus au CFA UTEC.



Je suis une personne passionner depuis tout petit par l'informatique et tous se qui touche l'électronique, j'apprécie également l'actualité numérique et les droits qui l'encadre.



Vous pouvez retrouvez plus d'informations sur moi sur mon site:



https://sites.google.com/site/portefeuilleseoanealexandre/home



Mes compétences :

Creation et administration Active Directory

Configuration de Router en DHCP

Configuration de Router sous Protocole OSPF

Creation et administration de site sous WordPress

Configuration et administration de VLAN sur Switch

Paramétrage Switch et Routeur Cisco

Création ACL

Diagnostiques et réparations (Pc Fixe/Portable, Sm

Configuration Vcenter

Créations de câble Réseau (RJ 45 / Droit et Croise

Prise en main à distance (Teamviewer)

Gestion de parc informatique (GLPI)

Montage / Installations de matériels et logiciels

Brassage Armoire Réseaux (Ethernet, Fibre)