Alexandre SIROTTI

Technico-commercial Ile de France et Oise.

Gestion de projet soudage robotique et manuel





Technicien application soudage itinérant France manuel et robotique.

Essai de soudage sur robotique ( Yaskawa, kuka, ABB).

Soudage MIG/MAG, TIG, Saee, plasma.

Formateur référant auprès des commerciaux, des distributeurs et des clients.

Référant France sur Virtual Welding.

Sauveteur Secouriste du Travail.



Mes compétences :

Regleur presse plieuse CN 170 Tonnes 8 axes

Programmateur sur poinçonneuse CN

soudure MAG / MIG

soudure AEE

soudure TIG acier/ inox / aluminium

CAO Solidworks ( autodidacte )

Industrie

QS au plafond en position PD a l'electrode rutilo-

Traçage

Dessin technique ( realisation et lecture de plan

Robotique

Formation

Formation continue

Robotique Yaskawa et Kuka