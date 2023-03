Alexandre STRUBEL

M : 06 86 90 27 44 / 42 ans

H : 09 50 90 00 13 Permis A et B, Permis Côtier

Ad: 22, rue Vicq dAzir 75010 PARIS Célibataire

@ aksshark@free.fr Anglais courant



FORMATIONS:



-Formation du management de Crise au management de la Surprise, Profession manager, Qualité, Efficacité énergétique, Audit énergétique, Groupe électrogène, Conducteur et surveillant de plate-forme élévatrice mobile de personnel T3B AFST, Habilitation Electrique B0/B1/BR/BC et H0/H1/H2/HC, Sauveteur secouriste, Caméra thermique, CARL MASTER INTERNATIONAL module Import/Export, I.M.A. (Institut Of Management Altran) Pôle de retour dexpérience managériale du groupe Altran,





ETUDES:



2001 Diplômé de lESME-SUDRIA Ingénieur génie électrique(Spécialisé en commande de systèmes électriques et traitement numérique du signal).



1995 Baccalauréat S (option technologie industrielle).



Mes compétences :

Gestion de projet

Management

Gestion de crise

GMAO/GTB

GER

GPA GBF DO

Juridique

Grands Projets

Facility Management

Partenariat public privé

triptyque maintenance

ISO 900X Standard

Data Centre

Oracle

ALTRAN

Assembler

Autocad

C Programming Language

C++

FORTRAN

InterBase

Microsoft Access

Microsoft DOS

Microsoft Excel

Microsoft Office 2007

Microsoft Windows 2000 Professional

Microsoft Windows Vista

Microsoft Windows XP

Microsoft Word

Oracle 7

SQLPlus

Simulink

TOAD

UNIX

VAX

VAX/VMS

VHDL

Visual Basic for Applications

Audit

Consolidations

Invoicing

Risk Analysis

Business Continuity Management > Business Continui

investissement maintenance

Adaptation contrat maintenance

contrats maintenance

Les stratégies de maintenance

exploitation maintenance

le Facility management

Acess

Visual Basic