Alexandre ULAS

Sur le marché depuis 2003, j'ai eu l'opportunité de développer mes compétences dans l'ergonomie, l'accessibilité et la conception de produits multimédia (sites Internet, application mobiles, vidéos, supports papiers) en commençant en tant que WebDesigner pour évoluer vers les postes de Concepteur Multimédia, Chef de projet technique et enfin responsable de service de développement d'applications.



Parallèlement, j'ai étendu mes connaissances dans le développement et l'intégration. Tout d'abord de façon empirique, puis de façon plus méthodique en travaillant au sein d'une équipe chargée du développement d'une set-top-box hybride satellite/voie IP en actionscript 3. Cette dernière expérience m'a fait acquérir des bases solides en design-pattern et factorisation du travail.

Par la suite, j'ai fait évoluer mes compétences vers le management technique de projets et le leadership, en devenant responsable d'un service de développement d'applications (mobile, PC/Mac, objets connectés, etc.) orientées m-santé.



J'ai intégré le SI de SNEF, avec pour mission de mettre en place l'infrastructure qui permet de porter les applications sur les terminaux mobiles (lead développement, gestion de projets techniques). Notamment, en participant activement à la mise en place de l'architecture et des bonnes pratiques de sécurisation des applications mobiles.



Enfin, j'ai intégré Audience Plus en tant que lead developer iOS pour développer un SDK orienté push notifications.



Domaines d'expertise :

• Management d'équipe,

• management de projets techniques,

• développement d'applications,

• design pattern,

• méthodes agiles (Scrum, UML),

• ergonomie,

• accessibilité,

• design,

• référencement.



Langages :

• Java Android,

• Objective-C, Swift,

• ActionScript 1 à 3 (Flex et Flash),

• C#

• HTML5, CSS3,

• Javascript,

• XML, JSON

• SQL,

• PHP.



Mes compétences :

Ergonomie

Développement

Management de projets

Management d'équipe

Java Android

Objective-C

ActionScript

HTML5

CSS3

Web

PHP

JQuery

Gestion de projet

Adobe After Effects

Publicité

Adobe Creative Suite

Conception multimédia

Communication

JavaScript

Adobe Flash

CSS

Leadership

Mobile

Développement d'applications

Adobe Dreamweaver

Jeu vidéo

Jenkins

Git

SWIFT